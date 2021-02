Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 feb 2021 om 19:02

Ajax maakte dinsdagavond bekend dat een drietal jeugdspelers een profcontract heeft getekend, om zich zo (langer) te verbinden aan de club. Het gaat om Krystian Hlynsson (verlenging van contract), Rico Speksnijder en Yoram Boerhout.

Hlynsson, van Deense afkomst, heeft al eerder een contract bij Ajax getekend. Deze liep tot medio 2022. Hij heeft dinsdag opnieuw zijn handtekening gezet onder een contract, die hem in Amsterdam zal houden tot en met 2023.

Voor Speksnijder en Boerhout is dit hun eerste profcontract bij de club. De als eerst genoemde middenvelder viert dinsdag zijn 16e verjaardag en krijgt een contract als cadeautje van de club, die loopt tot en met 30 juni 2024. Voor Boerhout gaat dit anders, hij is nog maar 15, maar zijn contract gaat net als bij Speksnijder pas in juli in, en loopt ook tot en met 2024.