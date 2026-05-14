Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"

Sara
bron: Voetbal International
Couhaib Driouech na de wedstrijd tegen FC Volendam
Couhaib Driouech na de wedstrijd tegen FC Volendam Foto: © Pro Shots

Couhaib Driouech is inmiddels speler van PSV, maar had op jonge leeftijd ook voor Ajax kunnen spelen. De 24-jarige aanvaller vertelt over hoe zijn leven drastisch veranderde toen hij plots moest verhuizen. 

"Tot mijn dertiende woonde ik in IJmuiden met mijn ouders, twee zussen en broertje. Heel veel buitenspelen, kattenkwaad uithalen. Heel veel voetballen op Johan Cruijff-veldjes en stenen veldjes. Ik speelde voor Stormvogels, liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks", vertelt Driouech over zijn jeugd tegenover Voetbal International

"Ik zat wel twee jaar achter elkaar bij de regionale KNVB en toen kwam Heerenveen. Op mijn veertiende ben ik daarnaartoe verhuisd en moest ik switchen van kattenkwaad en buitenspelen naar goede cijfers halen op school en goed presteren met voetbal", aldus de 24-jarige aanvaller.

"Ik werd heel jong volwassen. Het begin was lastig, ver van m’n ouders, maar op een gegeven moment wende ik eraan. Ik heb nog steeds een goede band met het gastgezin in Heerenveen waar ik vijf, zes jaar heb gewoond."

Gerelateerd:
Bendeguz Kovacs

'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'

0
Davy Klaassen baalt

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Vink tipt speler voor Ajax: "Dat zou ik een mooie stap vinden"

'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'

Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"

'Ajax wil spits terughalen, ook Chelsea en Juventus in de race'

Klaassen over Conference League: "Moeten ons niet te groot voelen"

'Ajax wil talentvolle aanvaller uit de jeugd van Feyenoord kapen'

Verweij vreest rampscenario voor Ajax: "Een internationale afgang"

Eén Ajacied genomineerd als Johan Cruijff Talent van het Jaar
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws