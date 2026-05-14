Driouech: "Ik liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks"
Couhaib Driouech is inmiddels speler van PSV, maar had op jonge leeftijd ook voor Ajax kunnen spelen. De 24-jarige aanvaller vertelt over hoe zijn leven drastisch veranderde toen hij plots moest verhuizen.
"Tot mijn dertiende woonde ik in IJmuiden met mijn ouders, twee zussen en broertje. Heel veel buitenspelen, kattenkwaad uithalen. Heel veel voetballen op Johan Cruijff-veldjes en stenen veldjes. Ik speelde voor Stormvogels, liep stage bij AZ en Ajax, maar dat werd niks", vertelt Driouech over zijn jeugd tegenover Voetbal International.
"Ik zat wel twee jaar achter elkaar bij de regionale KNVB en toen kwam Heerenveen. Op mijn veertiende ben ik daarnaartoe verhuisd en moest ik switchen van kattenkwaad en buitenspelen naar goede cijfers halen op school en goed presteren met voetbal", aldus de 24-jarige aanvaller.
"Ik werd heel jong volwassen. Het begin was lastig, ver van m’n ouders, maar op een gegeven moment wende ik eraan. Ik heb nog steeds een goede band met het gastgezin in Heerenveen waar ik vijf, zes jaar heb gewoond."
