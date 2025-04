Droevig nieuws: oud-Ajax-trainer Leo Beenhakker (82) overleden

Beenhakker behaalde successen met clubs als Ajax, Feyenoord en Real Madrid. Met Ajax werd hij in 1980 en 1990 landskampioen. In 1999 veroverde hij de landstitel met Feyenoord. In Madrid werd 'Don Leo' legendarisch, door drie jaar op rij kampioen van Spanje te worden tussen 1987 en 1989.

De Rotterdammers begon zijn loopbaan bij de amateurs van SV Epe. Bij SC Veendam en Cambuur was hij voor het eerst hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Verder was Beenhakker trainer van Ajax, Real Zaragoza, Volendam, Real Madrid, Grasshopper, Club América, Istanbulspor, Chivas Guadalajara, Vitesse, Feyenoord. Daarnaast was hij actief als bondscoach van Nederland (twee periodes), Saoedi-Arabië, Trinidad & Tobago en Polen.