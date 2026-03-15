Drommel schuldbewust na nederlaag tegen Ajax: "Die moet ik hebben"

Joël Drommel hoopt na een sterk seizoen bij Sparta Rotterdam komende zomer weer een stap omhoog te maken. De doelman, die door PSV wordt verhuurd, sprak daarover na de 4-0 nederlaag tegen Ajax, een wedstrijd waarin hij ondanks de uitslag meerdere reddingen verrichtte.

Ajax liep in de Johan Cruijff Arena via doelpunten in beide helften uit naar een ruime overwinning. Drommel kon de nederlaag niet voorkomen, maar was wel realistisch over het krachtsverschil tussen beide ploegen. "Ze hebben tien keer op doel geschoten zag ik. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan, maar Ajax was vandaag gewoon beter dan ons."

Toch baalde de keeper van enkele momenten in de wedstrijd, met name bij de eerste tegentreffer. "Die eerste goal die ik tegen krijg is heel ongelukkig. Die moet ik gewoon hebben." Ook bij het tweede doelpunt zag hij dat Sparta verdedigend tekortkwam. "Bij de tweede goal staat Berghuis heel erg vrij."

Na rust hoopte Drommel met een aantal reddingen de wedstrijd nog een andere wending te geven. "In het begin van de tweede helft maak ik een paar goede reddingen en dan hoop je dat je de wedstrijd kan laten kantelen, maar ze waren gewoon sterker vandaag."

De doelman speelt dit seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam en ziet die keuze als een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Door weer veel wedstrijden te spelen heeft hij zijn ritme teruggevonden.

Voor de toekomst houdt Drommel alle opties open, al spreekt hij wel uit dat hij hogerop wil. "Het is lastig. Ik wil nog zeven mooie wedstrijden spelen en dan de play-offs halen." Daarna gaat hij samen met PSV kijken naar de mogelijkheden. "Volgend jaar gaan we kijken wat PSV wil en dan kijken we wat er gaat komen."

Zijn periode bij Sparta beschouwt hij in ieder geval als een geslaagde keuze. "Uiteindelijk wil je weer een stap omhoog zetten. Ik heb een stap teruggezet om weer te spelen en dat heeft heel goed uitgepakt."