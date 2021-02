Geschreven door Kevin Ligtvoet 23 feb 2021 om 20:02

Het is al een tijd duidelijk dat FC Twente-doelman Joël Drommel een stap naar Ajax wel ziet zitten, en dit liet hij opnieuw weten afgelopen weekend. De goalie hoopt na dit seizoen een stap te maken na een sterke periode in Enschede, maar de André Onana-situatie maakt alles nog een beetje onduidelijk.

Tegenover Voetbal International LIVE liet hij het volgende weten: “Ik zou nooit weigeren als Ajax zou komen. Het is een prachtige club en ik kom uit de buurt. Ik zou het zeker mooi vinden. De vraag is nu wat er met Onana gaat gebeuren, dat is lastig. Ik gun het hem echt dat hij snel weer kan spelen. Je weet nu echt niet wat er gaat gebeuren. Ik zie Cillessen ook zomaar terugkomen naar Amsterdam. Het meest belangrijke voor mij is nu dat ik blijf spelen. Ik heb het naar mijn zin bij FC Twente en wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten.”