Geschreven door Jessica Westdijk 06 dec 2020 om 16:12

Joël Drommel wist zaterdagavond met FC Twente te winnen van Ajax en maakte een prima indruk. Dat doet de doelman van de Tukkers dit seizoen sowieso, het leverde hem al een selectie voor het Nederlands elftal op.

Hans Kraay jr. sprak na afloop van Ajax – FC Twente met de doelman en is ervan overtuigd dat Drommel de opvolger van Andre Onana wordt. “We zijn het er eigenlijk allemaal over eens in de studio”, begon Kraay, zonder direct een vraag te stellen. Drommel bleek echter goed op de hoogte: “Ja, ik had al ergens wat gelezen. Volgens mij weet ik wat je bedoelt… Ajax?”

“Als Onana weggaat, ga jij naar Ajax”, vervolgde Kraay. Drommel bevestigde niets, maar ontkende ook niet al te stellig en liet blijken de stap naar Ajax wel te zien zitten: “Het zou wel heel bijzonder zijn als ik hier zou mogen spelen. Maar, ik ben nog bij Twente. Laat me eerst een goed seizoen afsluiten en dan kijken we verder, toch?”