Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Droomaanwinst wijst Ajax af: "Een vertrek van hem is geen optie"

Thomas
bron: De Gelderlander
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Thomas Duivenvoorden blijft trouw aan De Graafschap. De assistent-trainer uit Doetinchem had de mogelijkheid om naar Ajax te vertrekken, maar volgens De Gelderlander heeft hij de Amsterdammers vriendelijk afgezegd. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wil het project met Duivenvoorden niet halverwege laten stranden.

"Een vertrek van Thomas is geen optie", liet technisch manager Berry Powel weten. "Hij is van grote waarde voor De Graafschap. We zijn met hem een project gestart en willen dat afmaken. De waarde van Thomas is niet in geld uit te drukken." Powel benadrukte bovendien dat Duivenvoorden in de toekomst hoofdtrainer zal worden van de club zodra hij zijn hoogste trainersdiploma behaalt.

Ajax probeerde na de afwijzing nog meerdere keren contact te leggen met Duivenvoorden, in een poging hem alsnog te overtuigen van een overstap naar Amsterdam. De assistent bleef echter bij zijn besluit en heeft inmiddels definitief laten weten bij De Graafschap te blijven, waar hij assistent blijft van hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen.

