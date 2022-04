Geschreven door Idse Geurts 26 apr 2022 om 09:04

Mohamed Ihattaren lijkt helemaal terug van weggeweest. De middenvelder speelt de laatste tijd al geregeld voor Jong Ajax, maar maandagavond liet hij écht zijn klasse zien. In de wedstrijd tegen VVV-Venlo wist Ihattaren zelfs een hattrick op zijn naam te schrijven. Toch moet hij, volgens Jong Ajax coach John Heitinga, altijd nog wat stappen zetten.

Ihattaren wist in een tijdspanne van tien minuten al zijn doelpunten te scoren. Deze vielen tussen de 58e en 68e minuut. De middenvelder schoot al zijn goals met veel gevoel in de rechterhoek. Vooral de derde treffer was er een van grote klasse. Ihattaren kwam met een schijnbeweging naar binnen vanuit de linkerflank en wist vervolgens het leer in de verre hoek te trappen. Onder meer Erik ten Hag bekeek de galavoorstelling van Ihattaren. Wellicht gunt de oefenmeester Ihattaren nog enkele minuten in het eerste elftal, gedurende de laatste wedstrijden van dit seizoen.

Desalniettemin stelt John Heitinga dat Ihattaren nog wat tijd nodig heeft voordat hij aansluit bij het eerste elftal. “We weten allemaal dat hij heel goed kan voetballen. Dat heeft hij vanavond weer laten zien. Maar we weten ook dat hij nog wat stappen moet zetten, wil hij aanhaken bij het eerste elftal”, laat Heitinga weten tegenover de camera’s van ESPN.