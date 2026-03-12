Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Droomversterking van Jordi Cruijff lijkt veel te duur voor Ajax'

Amber
bron: La Voz de Almería
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

De kans dat Ajax zich versterkt met Sergio Arribas lijkt kleiner te worden. Bij de spelmaker van UD Almería hangt volgens Spaanse media een hoog prijskaartje om zijn nek, waardoor een overstap naar Amsterdam lastig lijkt.

Volgens La Voz de Almería ontving de club onlangs een bod van twintig miljoen euro van Sporting CP. Dat voorstel werd echter direct afgewezen door de Spaanse club. Het medium schrijft zelfs: "Sporting biedt 20 miljoen voor Arribas; voor dat bedrag zou Almería hem niet eens zijn voetbalschoenen willen geven."

Daarmee lijkt duidelijk dat Almería inzet op een nog hogere transfersom dan eerder werd gedacht. Hoewel eerder werd gemeld dat de vraagprijs rond de twintig miljoen euro zou liggen, houdt de club nu vast aan een ander standpunt.

"Het standpunt van Almería ten aanzien van Sergio Arribas is duidelijk. De speler staat niet te koop", schrijft de Spaanse krant.

Arribas is dit seizoen een van de uitblinkers op het tweede niveau van Spanje. In 29 wedstrijden was de 24-jarige aanvallende middenvelder al goed voor zeventien doelpunten en zeven assists, wat de interesse van meerdere Europese clubs heeft gewekt.

Twee weken geleden werd bekend dat Ajax de Spanjaard op de radar had staan. Binnen de club zou hij zelfs worden gezien als een mogelijke sleutelspeler in de wederopbouw onder technisch directeur Jordi Cruijff.

