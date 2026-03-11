Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Drukke transferzomer verwacht: "Er is veel werk te verrichten"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Johan Inan verwacht een drukke transferzomer bij Ajax. De Amsterdammers zullen de selectie behoorlijk moeten verversen om mee te willen doen om de titel. 

De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff sprak onlangs uit volgend jaar direct voor de eerste plek te willen strijden, maar daar moet wel het nodige voor gebeuren volgens Inan. "Er is ontzettend veel werk te verrichten in de transferperiode. Ik denk ook dat er een hele grote schoonmaak gaat plaatsvinden", vertelt de clubwatcher in de AD Voetbalpodcast. "Cruijff zal een hele goede trainer moeten aanstellen."

Inan verwacht niet dat Oscar Garcia, die vorige week werd doorgeschoven naar de hoofdmacht, volgend seizoen ook trainer van Ajax 1 is. "Dat is puur op gevoel. Zijn cv is te zwaar voor Jong Ajax, maar te licht voor Ajax 1. Ik verwacht een andere hoofdtrainer voor Ajax", voorspelt de journalist. 

Cruijff staat voor een aantal belangrijke beslissingen. "De aanstelling van de trainer gaat bepalen hoe goed die aankopen eruit komen te zien en hoe goed het elftal gaat draaien. Het is mooi dat Cruijff ambitieus is, maar of het realistisch is... En wat gaat Cruijff doen als García het nu aan de praat krijgt?", besluit Inan. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax viert de 4-1

Zorgen om staat Nederlands voetbal: "Regel aan de laars gelapt"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Van Mosselveld over 'confrontatie': "Er is één malloot geweest"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties