Drukke transferzomer verwacht: "Er is veel werk te verrichten"

De nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff sprak onlangs uit volgend jaar direct voor de eerste plek te willen strijden, maar daar moet wel het nodige voor gebeuren volgens Inan. "Er is ontzettend veel werk te verrichten in de transferperiode. Ik denk ook dat er een hele grote schoonmaak gaat plaatsvinden", vertelt de clubwatcher in de AD Voetbalpodcast. "Cruijff zal een hele goede trainer moeten aanstellen."

Inan verwacht niet dat Oscar Garcia, die vorige week werd doorgeschoven naar de hoofdmacht, volgend seizoen ook trainer van Ajax 1 is. "Dat is puur op gevoel. Zijn cv is te zwaar voor Jong Ajax, maar te licht voor Ajax 1. Ik verwacht een andere hoofdtrainer voor Ajax", voorspelt de journalist.

Cruijff staat voor een aantal belangrijke beslissingen. "De aanstelling van de trainer gaat bepalen hoe goed die aankopen eruit komen te zien en hoe goed het elftal gaat draaien. Het is mooi dat Cruijff ambitieus is, maar of het realistisch is... En wat gaat Cruijff doen als García het nu aan de praat krijgt?", besluit Inan.