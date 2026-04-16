Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
De rol van Jordi Cruijff bij Ajax ligt onder een vergrootglas. In een uitgebreide analyse schetst Het Parool dat zijn nevenactiviteiten mogelijk kunnen botsen met de belangen van de Amsterdamse club.
Naast zijn functie als technisch directeur is Cruijff namelijk ook betrokken bij Cruyff Football, dat de nalatenschap van zijn vader uitdraagt. Binnen Ajax wordt dat vooralsnog niet als probleem gezien. Sterker nog, volgens de krant kunnen die activiteiten juist voordelen opleveren. "Zoals Ajax ook geen moeite heeft met Jordi’s adviseurschap bij de Indonesische voetbalbond, waarvoor hij de voorbije interlandperiode naar Azië vloog. Sterker nog, de Cruijffgerelateerde activiteiten kunnen leiden tot een kruisbestuiving waarvan iedereen profiteert", schrijft Het Parool.
Toch ligt verwarring op de loer, met name omdat niet altijd duidelijk is in welke hoedanigheid Cruijff opereert. Zo verscheen hij recent in de Johan Cruijff Arena bij een samenwerking met een externe partij, waarbij werd gesuggereerd dat Ajax betrokken was, terwijl dat niet het geval bleek.
Daarnaast zijn er inhoudelijke raakvlakken tussen Ajax en Cruyff Football. Beide partijen bieden opleidingen en trainingsprogramma’s aan voor spelers en coaches. Dat kan volgens experts tot spanningen leiden. "Het kan potentieel conflicteren", stelt Marjan Olfers. "Neem de opleiding voor coaches. Daarmee kun je in de commerciële belangen van Ajax treden. Helemaal als via Cruyff Football opgeleide coaches overstappen naar Ajax."
Olfers wijst bovendien op het risico van beeldvorming. "De schijn van belangenverstrengeling ligt op de loer. Je moet behoedzaam omgaan met dit soort zaken. En Ajax moet er transparant over zijn, als beursgenoteerde nv."
Ook Manuel Lokin ziet mogelijke risico’s. "De belangen van Cruyff Football en Ajax kunnen elkaar bijten. De vraag is hoe ze hebben gewaarborgd dat dat niet gebeurt."
Vooralsnog lijkt er binnen Ajax weinig onrust te zijn over de situatie. Volgens de club is er vooraf een zorgvuldig traject doorlopen en speelt het mee dat Cruijff geen dagelijkse bestuursrol heeft binnen Cruyff Football. Dat beeld wordt bevestigd door Marilieke Engbers. "Vooralsnog heeft schijnbaar niemand bij Ajax er moeite mee. Ze zijn veel te blij met Cruijff als td. Het kan anders worden als het sentiment omslaat."
