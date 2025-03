'Duel PSV-Ajax lijkt ondanks besmetting niet in gevaar te komen'

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor het niet doorgaan van het duel. Volgens Voetbal International is er voortdurend contract tussen de artsen van beide clubs en de arts van de KNVB. "De Eredivisie-topper die wel eens beslissend zou kunnen zijn in de titelstrijd lijkt ook in de komende dagen niet in gevaar te komen, zo laten betrokkenen weten", wordt er geschreven.

Bij alle spelers van PSV zijn tests afgenomen en niemand anders lijkt besmet. "Maandag kwam een team van de GGD op bezoek in Eindhoven en ook kwam er een longarts langs op trainingscomplex De Herdgang. De conclusie van hun bevindingen was dezelfde: de kans op besmettingen is gewoon heel klein", zo valt er te lezen.