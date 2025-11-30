Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Duel tussen Ajax en FC Groningen definitief gestaakt door vuurwerk

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Vuurwerk door Ajax-supporters
Vuurwerk door Ajax-supporters Foto: © Pro Shots

Het Eredivisieduel tussen Ajax en FC Groningen is definitief gestaakt. Vanaf de tribunes van de Johan Cruijff ArenA werd een grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken, bedoeld als eerbetoon aan een overleden supporter. 

Scheidsrechter Bas Nijhuis had na vijf minuten geen andere keuze dan de wedstrijd tijdelijk te onderbreken. De rookontwikkeling en het vele vuurwerk maakten doorspelen onmogelijk. Ajax en FC Groningen waren pas net begonnen aan het duel toen het eerbetoon losbarstte. 

Zowel spelers als supporters zagen dat het om een gepland en massaal gedragen afscheid ging, maar de hoeveelheid vuurwerk overschreed de grenzen om in ieder geval veilig door te spelen. Toen de spelers weer klaar stonden werd er opnieuw vuurwerk op het veld gegooid, waarna het duel definitief werd gestaakt.

