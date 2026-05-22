Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans

Ajax en FC Utrecht treffen elkaar zondag in Volendam in de finale van de play-offs. De wedstrijd stond gepland om 18.00 uur, maar het voornemen is om 12.15 uur als nieuwe aftraptijd aan te houden.

Ook is het bedoeling dat er gewoon supporters van FC Utrecht aanwezig kunnen zijn in het Kras Stadion. Daar was deze week grote twijfel over nadat de lokale autoriteiten besloten uitsupporters te weren uit Volendam. Voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen kwam de burgemeester terug op die beslissing.