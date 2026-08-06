Duidelijke aanpak Míchel: "Hard op inhoud, zacht op relatie"

Goodijk omschrijft Míchel als een trainer die veel waarde hecht aan de onderlinge band binnen de selectie. "Het zegt ook iets over de persoonlijkheid van Míchel. Die laat zich beschrijven als hard op de inhoud, zacht op de relatie. De Spanjaard hecht veel belang aan het groepsproces, hij benoemt vaak dat hij een familiegevoel wil creëren in zijn selectie. Ook na de return tegen Vojvodina noemt hij dat weer als belangrijkste uitdaging: zorgen voor een teamgevoel, een collectieve mentaliteit, zoals de trainer het beschrijft. Míchel is niet autoritair en beweegt zich makkelijk tussen de spelers, hij is empathisch en sterk in het opbouwen van een persoonlijke connectie."

Volgens Goodijk gebruikt Míchel daarbij ook zijn eigen ervaringen om spelers te helpen. "Míchel sprak openlijk over de paniekaanvallen die hij had. Hij heeft erdoor geleerd om de juiste mentale balans te bewaken. Een beetje relativeren en zo veel mogelijk focussen op waar je invloed op hebt. Dat probeert hij de jonge spelers bij Ajax ook mee te geven, in woord en gebaar. Míchel spreekt veel met ze en als de basiself klaarstaat in de catacomben voor het oefenduel met Burnley, de eerste wedstrijd van het seizoen in de grote Johan Cruijff Arena, krijgen ze alle elf nog even een knuffel en wat persoonlijke woorden van de trainer."