Duidelijke aanpak Míchel: "Hard op inhoud, zacht op relatie"
Ajax is veelbelovend begonnen aan het nieuwe seizoen onder Míchel. Volgens Voetbal International-journalist Lentin Goodijk valt daarbij niet alleen het spel op, maar ook de manier waarop de Spaanse trainer met zijn spelers omgaat.
Goodijk omschrijft Míchel als een trainer die veel waarde hecht aan de onderlinge band binnen de selectie. "Het zegt ook iets over de persoonlijkheid van Míchel. Die laat zich beschrijven als hard op de inhoud, zacht op de relatie. De Spanjaard hecht veel belang aan het groepsproces, hij benoemt vaak dat hij een familiegevoel wil creëren in zijn selectie. Ook na de return tegen Vojvodina noemt hij dat weer als belangrijkste uitdaging: zorgen voor een teamgevoel, een collectieve mentaliteit, zoals de trainer het beschrijft. Míchel is niet autoritair en beweegt zich makkelijk tussen de spelers, hij is empathisch en sterk in het opbouwen van een persoonlijke connectie."
Volgens Goodijk gebruikt Míchel daarbij ook zijn eigen ervaringen om spelers te helpen. "Míchel sprak openlijk over de paniekaanvallen die hij had. Hij heeft erdoor geleerd om de juiste mentale balans te bewaken. Een beetje relativeren en zo veel mogelijk focussen op waar je invloed op hebt. Dat probeert hij de jonge spelers bij Ajax ook mee te geven, in woord en gebaar. Míchel spreekt veel met ze en als de basiself klaarstaat in de catacomben voor het oefenduel met Burnley, de eerste wedstrijd van het seizoen in de grote Johan Cruijff Arena, krijgen ze alle elf nog even een knuffel en wat persoonlijke woorden van de trainer."
Tegelijkertijd schuwt de trainer het niet om spelers stevig aan te spreken als dat nodig is. "Maar als het gaat om de inhoud, draait Míchel er niet omheen. Langs de lijn neemt het Spaanse temperament het over en coacht hij zonder blad voor de mond. In zijn eerste weken zien we Míchel bijvoorbeeld hard met zijn hand op zijn borst slaan, als jonge spelers als Don-Angelo Konadu en Bouwman hun persoonlijke duels niet winnen. Net zo makkelijk krijgt Berghuis dus een reprimande, en afgelopen donderdag is er zelfs even een woordenwisseling met Daley Blind. De 36-jarige routinier, die in het kielzog van Míchel overkwam van Girona, had de bal eerder moeten afspelen, vindt de trainer."
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