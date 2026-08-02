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'Duidelijke houding Frankfurt lijkt slecht nieuws voor Gaaei'

Max
bron: Eintracht Frankfurt
Anton Gaaei haalt uit
Anton Gaaei haalt uit Foto: © Pro Shots

Eintracht Frankfurt lijkt deze zomer geen afscheid te nemen van Elia Baum. Daarmee kan er naar alle waarschijnlijkheid ook een streep door een transfer van Anton Gaaei. 

Gaaei was deze zomer serieus in beeld bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club leek afscheid te nemen van rechtsback Baum, maar trainer Adi Hütter is toch onder de indruk geraakt van de twintigjarige vleugelverdediger.

Na een 1-0 oefenzege op Waldhof Mannheim, met een assist van Baum, sprakt de oefenmeester zich bij EintrachtTV uit over de toekomst van Baum. "We houden hem hier, hij gaat nergens heen", benadrukt hij. Daarmee lijkt de Duitse club niet door te pakken in de interesse in Gaaei. 

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