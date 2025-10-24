Kick-off
Moet Heitinga vrezen? "Nederlaag tegen FC Twente maakt dat onmogelijk"
Duidelijkheid binnen Ajax: "Die zit zondag gewoon op de bank"

Tom
bron: X (voorheen Twitter)
De bank van Ajax tegen Chelsea
De bank van Ajax tegen Chelsea

Na het teleurstellende resultaat in Engeland tegen Chelsea (5-1) staat de positie van trainer John Heitinga nog meer onder druk. De supporters van de Amsterdammers scandeerden zelfs 'Johnny rot op'. Toch blijft de coach ook dit weekend nog op de bank zitten, zo weet Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International. 

De klaagzang van de fans blijft dus onbeantwoord in Amsterdam. Heitinga zal aankomende zondag, wanneer Ajax het opneemt tegen FC Twente om 12:15, gewoon weer op de bank zitten. Althans, dat stelt Van Duijn op X.

Ajax wacht al vier wedstrijden op een overwinning. Voor de nederlaag op Stamford Bridge verloor de ploeg van AZ (0-2) en Olympique Marseille (4-0), terwijl het uitduel met Sparta (3-3) een gelijkspel opleverde. De laatste overwinning dateert van bijna een maand geleden. Op 27 september werd in eigen huis nipt afgerekend met de tien man van NAC: 2-1.

Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

John Heitinga

Moet Heitinga vrezen? "Nederlaag tegen FC Twente maakt dat onmogelijk"

John Heitinga
