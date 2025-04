Duidelijkheid over toekomst Farioli: "Daar gaan we wel van uit"

Er is veel gespeculeerd in de media over een vertrek van Francesco Farioli. Marijn Beukers ontkrachtte overigens de geruchten door heel duidelijk te zijn. "We gaan ervan uit dat Francesco volgend jaar nog voor de groep staat."

In gesprek met Ajax Showtime is Beuker duidelijk over de toekomst bij Ajax. Met zoveel mogelijk dezelfde spelers en technische staf. "Op die manier kan Ajax 'een volgende stap' zetten, begint hij. "Uiteindelijk is het altijd beter stabiliteit en continuïteit te hebben. We gaan ervan uit dat Francesco volgend jaar nog voor de groep staat."

Beuker legt het proces uit. "Voetbal gaat in golfbewegingen. Je stelt een team en selectie samen en gaat een fase van ontwikkeling in. Als Nederlandse club probeer je jouw selectie lang bijeen te houden, maar dit seizoen is alleen helaas wel het moment waarop een groot deel van deze groep al lang bij elkaar zit."

De kans dat er spelers vertrekken is dus groot "Het kan zijn dat Ajax op de top van deze golf zit en spelers dus de volgende stap willen maken in hun carrière, zo legt Beuker uit. De doelstellingen zijn ook duidelijk voor volgend seizoen. "Komende zomer willen we kunnen zeggen dat we voor een plek bij de eerste twee gaan. Dat doel behalen, is belangrijk voor de financiële duurzaamheid. Emotioneel hoort bij Ajax dat je altijd wil meedoen om de titel."