Duidelijkheid rondom ongeregeldheden: 'Acht Turken aangehouden'

Er is meer duidelijk geworden over de ongeregeldheden die woensdagavond in Amsterdam plaatsvonden rond de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray. Meerdere Turkse fans zijn daarbij aangehouden.

Volgens Het Parool en het Algemeen Dagblad werden op de Oosterdokskade acht Turkse supporters opgepakt. De politie voerde preventieve fouilleringen uit na signalen van mogelijk geweld. Bij de arrestanten werden fakkels en bivakmutsen aangetroffen. Even later kwam het voor Amsterdam Centraal tot een confrontatie tussen de harde kern van Ajax en een groep Galatasaray-fans. De situatie liep niet volledig uit de hand, maar de politie moest wel optreden.

De hoofdstad was al eerder aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester, Openbaar Ministerie en politie namen dat besluit vanwege eerdere rellen rond Europese duels. Rond vijf uur verzamelden zich honderden supporters op de Dam, waar fakkels werden afgestoken en de sfeer grimmiger werd. Een uur later trok een groep van zo’n duizend mensen, onder begeleiding van de politie, richting verschillende metrostations. Tijdens die tocht ontstonden opnieuw spanningen tussen aanhangers van beide clubs.

Op sportief vlak kende Ajax eveneens een zware avond. Victor Osimhen eiste met drie doelpunten, waaronder twee strafschoppen, de hoofdrol op namens Galatasaray. De Amsterdammers waren kansloos en blijven puntloos onderaan in de Champions League.