HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Duitse club blijft geïnteresseerd en is in gesprek met Steur'

Max
bron: Sky Sport
Sean Steur tegen Feyenoord
Sean Steur tegen Feyenoord Foto: © BSR Agency

Eintracht Frankfurt zou nog steeds hengelen naar Ajax-middenvelder Sean Steur. Dat schrijft de Duitse tak van Sky Sport

Begin december maakte journalist Florian Plettenberg melding van de Duitse interesse in Steur. Eintracht Frankfurt onderzocht de mogelijkheden om de jonge middenvelder van Ajax komende zomer naar Duitsland te halen. Naar verluidt is Frankfurt nog niet van gedachte veranderd en zit de club nog steeds achter Steur aan.

Volgens Plettenberg zijn Eintracht Frankfurt en Steur nog altijd in gesprek. De club ziet veel potentie in de zeventienjarige Ajacied, die nog een contract tot medio 2028 in Amsterdam heeft en de laatste wedstrijden minuten maakt voor de hoofdmacht. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Sani Suleiman namens AS Trencin

'Ajax concurreert met Europese clubs om Nigeriaanse aanvaller'

0
Ron Jans

Jans: "In die periode had ik bij Ajax een goede rol kunnen spelen"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd