'Duitse club blijft geïnteresseerd en is in gesprek met Steur'

Eintracht Frankfurt zou nog steeds hengelen naar Ajax-middenvelder Sean Steur. Dat schrijft de Duitse tak van Sky Sport .

Begin december maakte journalist Florian Plettenberg melding van de Duitse interesse in Steur. Eintracht Frankfurt onderzocht de mogelijkheden om de jonge middenvelder van Ajax komende zomer naar Duitsland te halen. Naar verluidt is Frankfurt nog niet van gedachte veranderd en zit de club nog steeds achter Steur aan.

Volgens Plettenberg zijn Eintracht Frankfurt en Steur nog altijd in gesprek. De club ziet veel potentie in de zeventienjarige Ajacied, die nog een contract tot medio 2028 in Amsterdam heeft en de laatste wedstrijden minuten maakt voor de hoofdmacht.