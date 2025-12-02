'Duitse club heeft interesse in kroonjuweel uit jeugdopleiding'

Steur wordt gezien als een van de grootste beloftes uit de Amsterdamse jeugdopleiding. De Onder-18-international ligt nog tot 2028 vast bij Ajax, maar maakte tot nu toe nauwelijks minuten in het eerste elftal. Dit seizoen zat hij vijf keer op de bank en kreeg hij tegen FC Groningen een invalbeurt. In de Keuken Kampioen Divisie en de UEFA Youth League speelde hij vaker: zestien duels, goed voor twee goals en drie assists.

In de XXL-uitzending van Sky Sports Deutschland werd zijn naam nadrukkelijk genoemd. "Híj is werkelijk een heel groot talent", aldus de zender. "Eintracht Frankfurt zit achter hem aan en observeert hem. De club richt zich op een transfer in de zomer. Hij is een van de spelers die bekeken wordt voor de zes- of achtpositie."

Afgelopen zomer hield Ajax nog een huurdeal tegen. Steur was zelfs al gespot in het shirt van FC Volendam, maar de overgang ketste op het laatste moment af. Sindsdien maakte hij vaker deel uit van de selectie, al kreeg hij onder voormalig trainer John Heitinga nauwelijks speeltijd. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op bijna één miljoen euro.