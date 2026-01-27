Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Duitse club meldt zich bij Ajax en wil Ko Itakura losweken'

bron: De Telegraaf
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

VfL Wolfsburg heeft zich bij Ajax gemeld voor Ko Itakura. Dat schrijft de Telegraaf dinsdagmiddag. 

De Duitse club zoekt naar een nieuwe centrale verdediger en is in die zoektocht uitgekomen bij Itakura. Dinsdag meldde VfL Wolfsburg zich bij de clubleiding van Ajax, maar nog zonder succes. Voor de Amsterdammers is een vertrek van de Japanner op dit moment onbespreekbaar.

Itakura kent nog geen heel gelukkig eerste seizoen bij Ajax, maar de clubleiding ziet een belangrijke rol weggelegd voor de international in de strijd om de tweede plek met Feyenoord. Ajax betaalde afgelopen zomer zo'n 10,5 miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach voor Itakura. 

Ajax heeft de Duitse club laten weten dat Josip Sutalo wél beschikbaar is. De Kroatische verdediger is ook geen groot succes gebleken in Amsterdam en mag vertrekken. 

Ajax transfergeruchten en nieuws Ko Itakura
