'Duitse club meldt zich voor verdediger Ahmetcan Kaplan bij Ajax'

De Bundesliga-club zou zelfs al een eerste bod hebben uitgebracht. Kaplan werd in 2022 voor 9,5 miljoen euro overgenomen van Trabzonspor, maar door blessures en beperkte speeltijd kwam hij pas tot 25 optredens in Ajax 1. Galatasaray toonde eerder al concrete interesse en is in gesprek met Ajax, dat volgens Sabuncuoglu een vraagprijs van 6,5 miljoen euro hanteert.

Met Köln komt er nu serieuze concurrentie bij voor de Turkse topclub. De Duitsers voerden zaterdag al een gesprek met Kaplan en lijken door te willen pakken. De verdediger zou volgens Sabuncuoglu nu twee opties op tafel hebben liggen.