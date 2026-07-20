Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Duitse club wil Eredivisieclubs aftroeven in strijd om Tadic'

Gijs Kila
bron: NOS
Dusan Tadic tijdens de warming-up
Dusan Tadic tijdens de warming-up Foto: © Pro Shots

Niet alleen NEC en FC Twente azen op de komst van Dusan Tadic. Volgens de NOS heeft ook Schalke 04 zich nadrukkelijk gemeld voor de 37-jarige Serviër, die transfervrij is na zijn vertrek bij Al Wahda.

Schalke 04 heeft een bekende troef in handen. Youri Mulder is technisch directeur van de Duitse club en kent Tadic nog uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente tussen 2012 en 2014, toen Mulder assistent-trainer was.

Ondanks de belangstelling van Twente en Schalke lijkt NEC op dit moment de beste papieren te hebben. De Nijmegenaren zijn al in gesprek met de 111-voudig Servisch international en zien in hem een ervaren leider voor de jonge selectie, die zich voorbereidt op de voorrondes van de Champions League.

Gerelateerd:
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez

Assistent van Michel stelt zich voor: "Dat is mijn grootste wens"

0
Jordi Cruijff

Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Dušan Tadić
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Assistent van Michel stelt zich voor: "Dat is mijn grootste wens"

Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"

Oud-Ajacieden verliezen WK-finale van een oppermachtig Spanje

'Duitse club wil Eredivisieclubs aftroeven in strijd om Tadic'

Steur vertrokken bij Ajax: "Overeenkomsten met Frenkie de Jong"

Alderweireld neemt Belgische topclub over met groep investeerders

Steijn fel: "Ik heb me altijd ongelooflijk gestoord aan dat woord"

Antony slaat Bayern München af: "Geen spijt van mijn beslissing"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws