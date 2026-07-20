Niet alleen NEC en FC Twente azen op de komst van Dusan Tadic. Volgens de NOS heeft ook Schalke 04 zich nadrukkelijk gemeld voor de 37-jarige Serviër, die transfervrij is na zijn vertrek bij Al Wahda.

Schalke 04 heeft een bekende troef in handen. Youri Mulder is technisch directeur van de Duitse club en kent Tadic nog uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente tussen 2012 en 2014, toen Mulder assistent-trainer was.

Ondanks de belangstelling van Twente en Schalke lijkt NEC op dit moment de beste papieren te hebben. De Nijmegenaren zijn al in gesprek met de 111-voudig Servisch international en zien in hem een ervaren leider voor de jonge selectie, die zich voorbereidt op de voorrondes van de Champions League.