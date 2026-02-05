'Duitse club wil Ko Itakura verleiden tot zomerse transfer'

Borussia Mönchengladbach wil Ko Itakura komende zomer terughalen naar Duitsland. Volgens BILD is de club van plan om dan opnieuw bij Ajax aan te kloppen. Afgelopen winter werd al een poging ondernomen, maar daar werkte Ajax niet aan mee.

De Amsterdammers namen Itakura afgelopen zomer voor elf miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. In Amsterdam heeft de Japanse verdediger nog geen vaste basisplaats veroverd, al komt hij wel regelmatig in actie.

In Duitsland volgt men zijn situatie nauwgezet en juist dat was reden om in de winter al voorzichtig te informeren naar een terugkeer. Ook VfL Wolfsburg meldde zich destijds, maar zonder succes. Borussia Mönchengladbach lijkt het in de zomer opnieuw te willen proberen, in de hoop Ajax dan wél te kunnen overtuigen.