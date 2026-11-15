Duitse journalist opvallend over Ajax: "Niet vervelend bedoeld"
Marc ter Stegen heeft zich na zijn overstap naar Ajax opnieuw in de kijker gespeeld bij het Duitse nationale elftal. De doelman, die afgelopen zomer op huurbasis overkwam van FC Barcelona, is inmiddels uitgegroeid tot eerste keeper van Duitsland. Volgens BILD-journalist Heiko Niedderer is dat volledig terecht, al kan de Ajacied richting het EK van 2028 opnieuw te maken krijgen met stevige concurrentie.
Ter Stegen stond jarenlang in de schaduw van Manuel Neuer, waardoor hij ondanks zijn prestaties bij Barcelona nauwelijks aan spelen toekwam bij de nationale ploeg. "In Duitsland weten de mensen wel dat hij écht goed is. Maar hij heeft altijd de pech gehad dat hij een van de grootste legendes uit het Duitse voetbal voor zich had", vertelt Niedderer tegenover ESPN.
"Zijn enige probleem was Neuer. Anders had hij denk ik wel honderd wedstrijden voor Duitsland kunnen spelen." Door het interlandpensioen van Neuer krijgt Ter Stegen nu eindelijk de kans om zich als eerste doelman te bewijzen.
De overstap naar Ajax speelde daarbij een belangrijke rol, omdat Ter Stegen bij Barcelona zijn basisplaats was kwijtgeraakt. Volgens Niedderer was het vooral belangrijk dat de Duitser weer regelmatig minuten zou maken. "Niet vervelend bedoeld voor Ajax of het Nederlandse voetbal, maar het maakte eigenlijk niet uit waar hij naartoe zou gaan. Of dat nou Ajax was of Getafe bijvoorbeeld. Het belangrijkste is dat hij ging spelen en fit blijft." De journalist ziet dat de doelman langzaam zijn oude niveau hervindt, al blijft zijn blessureverleden een aandachtspunt.
Toch is Ter Stegen volgens Niedderer nog niet verzekerd van een langdurige basisplaats bij Duitsland. "Nu is hij écht de nummer 1 van Duitsland en iedereen hier is heel blij voor hem dat hij de kans krijgt. Dat gunnen ze hem en het is verdiend", aldus de journalist.
Met Jonas Urbig van Bayern München dient zich bovendien een nieuwe concurrent aan. "Iedereen zegt dat hij de nummer 1 gaat worden. Het zou zomaar kunnen dat het voor Ter Stegen dan weer een open battle wordt richting het EK 2028." Maandagavond neemt de Ajax-doelman het met Duitsland op tegen Oranje in de Nations League.
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