Ajax lijkt nog altijd in poleposition te liggen voor de komst van Oscar Gloukh. Volgens Sky Sports-journalist Philipp Hinze is Ajax op dit moment de enige serieuze optie voor de 21-jarige middenvelder. Eerder meldde De Telegraaf dat RB Leipzig de deal zou willen kapen, maar dat wordt door Hinze ontkend.

Gloukh geldt als een creatieve en aanvallende middenvelder met veel potentie. Ajax ziet in hem een belangrijke schakel om terug te keren naar attractiever voetbal, na een seizoen waarin het elftal vooral behoudend speelde. Technisch directeur Alex Kroes zou groot voorstander zijn van zijn komst.

Hoewel Gloukh in eerdere interviews aangaf graag voor Ajax te willen spelen, is de transfer nog altijd niet rond. Volgens Mike Verweij zou de Amsterdamse clubleiding traag en terughoudend handelen, terwijl ook VfB Stuttgart genoemd wordt als mogelijke kapers.

Dat ontkent Hinze echter. "De geruchten over Oscar Gloukh en RB Leipzig kunnen we niet bevestigen. Gloukh is momenteel geen optie voor Leipzig! Hij kan wel naar Amsterdam verhuizen: Salzburg en Ajax zijn in gesprek. De clubs onderhandelen. Gloukh zal deze zomer niet behouden blijven."

Sky Sports meldt niets over VfB Stuttgart, wat erop wijst dat die club geen rol speelt in de race om Gloukh. Als Ajax de enige serieuze gegadigde is, neemt de kans op een succesvolle transfer flink toe.