'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'

Maandag kwam naar buiten dat de verdediger van Bayern München aangeboden zou zijn bij Ajax. Sky Sports-journalist Florian Plettenberg zet echter een streep door een transfer van de Japanner naar Amsterdam, tenzij 'er iets bijzonders gebeurt'.

Ajax lijkt zich de laatste dagen van de markt nog wel te versterken met een verdediger. Volgens diverse media is Jordi Cruijff druk bezig met de komst van AS Monaco-speler Thilo Kehrer.