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Ajax transfergeruchten en nieuws

'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'

Max
bron: Sky Sport
Hiroki Ito
Hiroki Ito Foto: © Pro Shots

Hiroki Ito gaat deze week normaal gesproken niet naar Ajax. Dat meldt de Duitse tak van Sky Sports. 

Maandag kwam naar buiten dat de verdediger van Bayern München aangeboden zou zijn bij Ajax. Sky Sports-journalist Florian Plettenberg zet echter een streep door een transfer van de Japanner naar Amsterdam, tenzij 'er iets bijzonders gebeurt'.

Ajax lijkt zich de laatste dagen van de markt nog wel te versterken met een verdediger. Volgens diverse media is Jordi Cruijff druk bezig met de komst van AS Monaco-speler Thilo Kehrer. 

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