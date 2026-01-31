'Duitsers melden zich weer voor Itakura': "Niet uit te sluiten..."

VfL Wolfsburg heeft opnieuw contact gezocht met Ajax, meldt De Telegraaf . Na het mislukken van een eerdere poging voor Ko Itakura, richt de Bundesliga-club nu zijn pijlen op Josip Sutalo. De 25-jarige Kroatische verdediger komt de laatste tijd weinig in actie bij Ajax.

Mike Verweij meldt het volgende. "Toch heeft Ajax de Volkswagenclub vooralsnog nee verkocht op het bod van Wolfsburg, geven bronnen in Duitsland aan. Niet uit te sluiten valt dat de Amsterdammers alsnog toehappen als Wolfsburg voor sluiting van de transfertermijn maandag om middernacht terugkeert met een niet te weigeren bod."

Dat zou dan een bedrag moeten zijn dat de oorspronkelijke aankoopprijs benadert. Sutalo werd tweeënhalf jaar geleden voor iets meer dan 20 miljoen euro aangetrokken door Ajax. Voor de verdediger is het van belang meer speeltijd te krijgen, met het oog op zijn kansen op een basisplaats in het Kroatisch elftal voor het WK komende zomer.

Wolfsburg verkeert in degradatiegevaar, en de noodzaak om de selectie te versterken is alleen maar groter geworden na de 1-0 nederlaag vrijdagavond tegen 1. FC Köln. Eerder deze transferperiode haalde de Volkswagenclub ook al een speler uit de Eredivisie: van NEC werd spits Kento Shiogai overgenomen voor circa 10 miljoen euro.