Duitsland smult van Brandt: "Ajax is niet het Ajax van vroeger"

"Natuurlijk komt hij in aanmerking voor de nationale ploeg, hij is altijd interessant", zegt BILD-journalist Marcel Reif. "Zo’n goal is toch een droom. Niet die van Thilo Kehrer, die doet het ook oké, maar die van Brandt. Hoe veel spelers kunnen dat? Een bal zo aannemen en dan met een dropkick in de winkelhaak knallen. Dat kunnen er niet veel."

"Dit is Brandt. Hij kan dingen die andere spelers niet kunnen", gaat hij verder. "Hij heeft het beste schot van iedereen van zijn generatie in Duitsland. Ajax is ook niet meer het Ajax van vroeger. Maar hij voetbalt nu in alle rust en heeft weer plezier in het spel. Dat soort goals maak je alleen als je het echt leuk vindt. Of dat er gelijk voor zorgt dat hij terugkomt in de Duitse ploeg, dat weet ik niet. Maar ik weet dat hij het in zich heeft", aldus Reif.