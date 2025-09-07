Dumfries: "Heeft bij Ajax gevoetbald, hebben we het over gehad"

Denzel Dumfries heeft zich voorafgaand aan het duel van Oranje met Litouwen lovend uitgelaten over Christian Chivu, zijn trainer bij Internazionale. Voor Ajax-fans is dat een bekende naam: de Roemeen speelde tussen 1999 en 2003 in Amsterdam en groeide uit tot een publiekslieveling.

"Chivu heeft natuurlijk ook bij Ajax gevoetbald," vertelde Dumfries tijdens de persconferentie. "Daar hebben we het wel over gehad: dat de Nederlandse manier van spelen anders is dan de Italiaanse manier van spelen. Maar zijn ideeën zijn heel helder en hij is heel duidelijk in wat hij wil. Het is niet nieuw wat ik hoor en het is leuk dat we beide bekend zijn met de Hollandse school."

De vleugelverdediger gaf aan zich prettig te voelen onder de oud-Ajacied, maar liet ook doorschemeren dat zijn toekomst weleens buiten Italië kan liggen. "Het is natuurlijk een geweldige competitie," zei Dumfries over de Premier League. "Zelf ben ik actief in de Serie A, maar het is leuk om te zien dat er zo veel jongens uit de Oranje-selectie in Engeland spelen."

Een overstap naar de Premier League sluit Dumfries dan ook niet uit. "Het is natuurlijk een mooie competitie waar ik, denk ik, goed tot mijn recht kom. Dus als de kans ooit voorbij zal komen, zal ik dat zeker zien zitten."