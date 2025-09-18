Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

Denzel Dumfries had woensdagavond een aantal leuke onderonsjes met spelers van Ajax. De rechtsback won met Inter op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Na afloop verscheen een tevreden Dumfries voor de camera bij Soccernews.nl. "Een goed resultaat. We hebben de wedstrijd op onze manier gedomineerd", zo liet de rechtervleugelverdediger weten. "Ik ben blij met de overwinning."

Dumfries speelde tegen een aantal bekende en kreeg al vroeg een beuk van Kenneth Taylor. "Ik schrok een beetje. Ik dacht: wie is dit nou?", lacht hij. "Ik ken Taylor goed, dus ik toen zag dat hij het was moest ik wel even lachen. Dat zijn leuke dingen. In een wedstrijd is het gewoon hard tegen hard. Het is leuk om duels te spelen tegen mensen die je kent."

Na afloop wisselde de Oranje-international shirtje met een aantal Ajacieden, waaronder Owen Wijndal. "Wijndal ken ik ook al jaren. Ik ben supertrots op hoe hij is terug gekomen van een moeilijke periode. Als je hard werkt komt er altijd wat moois op je pad. Ik ben superbij voor hem."