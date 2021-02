Geschreven door Jordi Smit 28 feb 2021 om 17:02

Denzel Dumfries kreeg het aan het einde van de wedstrijd tegen Ajax aan de stok met Dusan Tadic. Na de gelijkmaker van de Serviër zochten beide mannen elkaar op. Ook na het laatste fluitsignaal was de onenigheid nog niet uit de lucht.

Het voorval had ogenschijnlijk te maken met het penaltymoment. Dumfries probeerde het gras voor de penaltystip slechter te maken om de kansen voor Tadic te laten afnemen. Dat pikte de aanvaller van Ajax niet, waarna de ruzie nog even doorging. De Oranje-international was voor de camera’s van ESPN niet blij met Tadic. “Ik wil niet met de vinger gaan wijzen, maar hij moet niet over mijn moeder praten”, reageerde hij over het incident. “Dat waardeer ik niet en moet hij gewoon niet doen. Dat hoort niet op een voetbalveld thuis en ook niet ernaast. Ik weet wat hij zegt en dat moet hij niet doen. Als hij mij uitscheldt, prima. Maar niet dat soort dingen zeggen.”

Over de nederlaag was Dumfries duidelijk: “Het is natuurlijk frustrerend. We dachten dat we de 2-0 maakten en de wedstrijd gespeeld was. Ik denk dat beide ploegen dachten dat het klaar was, maar we bleven scherp. Uiteindelijk is het gewoon zonde. Het is hetzelfde als donderdag, gewoon frustrerend. Het doet pijn dat het in de laatste minuten weer fout gaat.” Desondanks verwijt hij zijn ploeg weinig. “We hebben gestreden en gevochten. Natuurlijk zit bij beide ploegen wat vermoeidheid erin. We probeerden echter alles eraan te doen en het strijdplan was duidelijk, alleen op het einde viel het voor ons niet de goede kant op.”