Dumfries lyrisch over Ajax: "Hebben veel individuele kwaliteiten"

Denzel Dumfries kijkt uit naar de ontmoeting met Ajax. Woensdagavond komt de rechtsback van Oranje met Internazionale langs in Amsterdam.

Op de persconferentie richting het Champions League-duel liet Dumfries zich positief uit over de tegenstander uit Amsterdam. "Ajax is altijd een goed team. Ze spelen dynamisch voetbal en ik denk dat ze veel individuele kwaliteiten hebben", zo laat de voormalig speler van Sparta Rotterdam, SC Heerenveen en PSV weten.

Dumfries is de Eredivisie sinds zijn transfer naar Italië niet uit het oog verloren. “Ik volg de Nederlandse competitie, ik heb hun wedstrijden gezien en ze hebben een goed speelplan", zo stelt hij over de ploeg van John Heitinga. “Het is geweldig om hier terug te zijn.”

Ajax en Inter trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA.