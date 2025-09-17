Dumfries lyrisch over Ajax: "Hebben veel individuele kwaliteiten"

KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Max
bron: Persconferentie
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries Foto: © BSR Agency

Denzel Dumfries kijkt uit naar de ontmoeting met Ajax. Woensdagavond komt de rechtsback van Oranje met Internazionale langs in Amsterdam. 

Op de persconferentie richting het Champions League-duel liet Dumfries zich positief uit over de tegenstander uit Amsterdam. "Ajax is altijd een goed team. Ze spelen dynamisch voetbal en ik denk dat ze veel individuele kwaliteiten hebben", zo laat de voormalig speler van Sparta Rotterdam, SC Heerenveen en PSV weten. 

Dumfries is de Eredivisie sinds zijn transfer naar Italië niet uit het oog verloren. “Ik volg de Nederlandse competitie, ik heb hun wedstrijden gezien en ze hebben een goed speelplan", zo stelt hij over de ploeg van John Heitinga. “Het is geweldig om hier terug te zijn.” 

Ajax en Inter trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Gerelateerd:
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena

Heitinga over Gloukh: "Op die positie speelt hij zelf het liefst"

0
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans

Vermoedelijke opstelling Ajax: 'Oscar Gloukh begint in de basis'

0
