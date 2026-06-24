Dumfries na kritiek Frenkie de Jong: "Heb niet zoveel irritaties"

Waar Frenkie de Jong na de overwinning op Zweden kritisch uithaalde naar analisten en columnisten, koos Denzel Dumfries voor een heel andere benadering. De rechtsback van Oranje liet na afloop weten weinig moeite te hebben met de manier waarop de media over het Nederlands elftal berichten.

Op de vraag hoe hij kijkt naar de Nederlandse pers en alle meningen rondom de ploeg, reageerde Dumfries rustig. "Ik heb persoonlijk eigenlijk niet zoveel irritaties, moet ik bekennen. Ik denk dat jullie er zijn om het Nederlandse volk te informeren. Iedereen doet dat op zijn eigen manier."

De oud-verdediger van SC Heerenveen vervolgt: "Jullie proberen zo goed mogelijk een beeld te schetsen van wat hier gebeurt. Voor nu gaat dat volgens mij echt prima", constateert hij. Dumfries kan zich dus niet echt vinden in de kritische woorden van voormalig Ajax-speler Frenkie de Jong.