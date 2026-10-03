Dumfries over weerzien met Tadic: "Focus lag niet op onze ruzie"

Denzel Dumfries kreeg het in zijn tijd bij PSV vaak aan de stok met oud-Ajacied Dusan Tadic. De twee stonden afgelopen Nations League-duel opnieuw tegen elkaar. Dumfries gaat tijdens de persconferentie in op hun weerzien.

Nederland nam het vorige week zondag op tegen Servië. In die wedstrijd stonden Dumfries en Tadic tegenover elkaar, net als vroeger in de Eredivisie. Daarin vochtten de twee vaak verhitte duels uit. "We spreken er ook over. Na de wedstrijd gaven we elkaar een hand", vertelt de oud-PSV'er over hun interactie na de wedstrijd.

"Voor hem was het een leuk weerzien met andere Ajax-vrienden. De focus lag dus niet op onze ruzie hoor", besluit hij. Nederland neemt het aankomende zondag opnieuw op tegen Servië voor het laatste Nations League-duel van deze interlandperiode.