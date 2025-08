Duo wil weg bij Ajax: "Niet omdat Ajax dat wil, maar hijzelf"

Gerald Alders en Jan Faberski willen zo snel als mogelijk is weg bij Ajax. De twee spelers voelen er weinig voor om nog een jaar voor Jong Ajax te spelen en willen verhuurd worden.

"Ajax’ beste rechtsback na Gaaei is, volgens mij, Alders, die in de hiërarchie moet plaatsnemen achter Rosa en Regeer, beiden aankopen van Alex Kroes. Een voetballer kan wel concurreren met medespelers, maar niet met een td", schrijft Henk Spaan in Het Parool.

"Alders zal dan ook worden verhuurd – er worden twee clubs genoemd –, niet omdat Ajax dat wil, maar hijzelf. De tweede onwillige voor Jong Ajax te spelen is de lang vastgelegde Faberski. Ook hij zal wel worden verhuurd."