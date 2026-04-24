Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dure zomeraankoop al weg bij Ajax? "Als het aan Cruijff ligt..."

Thomas
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

De positie van Ajax-spits Kasper Dolberg staat onder druk, nog geen jaar na zijn terugkeer in Amsterdam. De Deen werd afgelopen zomer voor een fors bedrag binnengehaald als nieuwe aanvalsleider, maar lijkt nu alweer op weg naar de uitgang. Binnen de clubtop groeit de twijfel over zijn rol in het spel dat de Amsterdammers voor ogen hebben.

Dolberg werd destijds als belangrijke versterking gepresenteerd na zijn komst van RSC Anderlecht, maar onder interim-trainer Oscar García is hij inmiddels afgezakt in de pikorde. De spits moet Wout Weghorst en Don-Angelo Konadu voor zich dulden. "Zijn kwaliteiten liggen meer aan de bal dan zonder bal", gaf García als verklaring.

Die beoordeling lijkt ook door te werken op technisch niveau. Volgens berichtgeving heeft Jordi Cruijff de aanvaller al laten weten dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club. "De uitleg daarbij: Dolberg past niet in de manier van spelen", klinkt het bij het Algemeen Dagblad. Binnen Ajax wordt steeds nadrukkelijker gekozen voor een speelstijl waarin intensiteit, drukzetten en loopvermogen centraal staan.

Daar wringt het precies voor Dolberg. Hoewel hij bekendstaat als een technisch verfijnde spits, mist hij volgens de staf de arbeid zonder bal die nodig is in het huidige systeem. "De Spanjaard wil met Ajax meer aanvallen en domineren. Dat is ook waar technische baas Cruijff voor komend seizoen op mikt. In een elftal dat niet overloopt van loopvermogen en duelkracht, willen García en Cruijff dat de spits tegenstanders in een eerste golf van druk al laat bezwijken", zo wordt de visie samengevat.

Opvallend genoeg is ook de toekomst van Weghorst onzeker, waardoor Ajax komende zomer mogelijk opnieuw moet sleutelen aan de aanvalslinie.

Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0 reacties
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws