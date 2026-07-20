Dusan Tadic (37) naar NEC? "Er zijn veel clubs geïnteresseerd"

NEC houdt de deur voor een mogelijke komst van Dusan Tadic nog op een kier, al lijkt een transfer op dit moment moeilijk haalbaar. Algemeen directeur Wilco van Schaik wilde na zijn eerdere grap over de Serviër niet verder ingaan op de situatie. Ook FC Twente en Schalke 04 zouden interesse hebben.

NEC-supporters volgden maandag de loting voor de derde voorronde van de Champions League gezamenlijk in het centrum van Nijmegen. Nadat Olympiakos als tegenstander uit de koker kwam, verscheen algemeen directeur Wilco van Schaik op het podium.

Daar presenteerde NEC het nieuwe derde tenue voor het komende seizoen, maar Van Schaik had nog een verrassing in petto. De directeur vertelde dat er een nieuwe speler zijn contract had ondertekend en keek vervolgens richting de coulissen. "Dusan? Dusan?", riep Van Schaik, waarna het publiek enthousiast reageerde. Uiteindelijk bleek de opmerking alleen bedoeld als grapje en was er geen sprake van de komst van Dusan Tadic.