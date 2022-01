Geschreven door Jessica Westdijk 05 jan 2022 om 11:01

Alsof Dusan Tadic nog niet genoeg indruk heeft gemaakt in zijn tijd bij Ajax, pakte hij nog maar eens een fraai record. In het kalenderjaar 2021 wist hij namelijk tot maar liefst 37 assists te komen. Dat is natuurlijk een indrukwekkend aantal. Hiermee vestigde hij niet alleen een dik clubrecord bij Ajax, maar verbeterde hij zelfs het record in de grote Europese competities. De Serviër is daarom vanaf nu de speler die het grootste aantal doelpunten heeft voorbereid in een van de grote Europese competities.

Met dit bijzondere record heeft de aanvoerder van de Amsterdammers niet zomaar iemand ingehaald. Niemand minder dan Lionel Messi zelf was het namelijk die in 2011 namens FC Barcelona tot 36 assists in een kalenderjaar wist te reiken. En daarmee laat Tadic dus de volgens velen beste speler aller tijden achter zich. Vorig jaar was hij overigens ook al aardig dichtbij, want toen kwam hij tot 34 beslissende eindpasses. Nu is het dus alsnog gelukt om dit bijzondere record over te nemen van de kleine Argentijnse wereldster. Ajax was logischerwijs maar wat trots op het bijzondere record van de aanvoerder en deelde het op alle grote sociale media.

Transfer Tadic vanaf begin schot in de roos

Niemand had net na de komst van Dusan Tadic durven dromen dat het huwelijk tussen de aanvaller en Ajax zo'n daverend succes zou gaan worden. Vanaf het begin zijn de prestaties van Tadic enorm indrukwekkend geweest. Of hij nu in de spits staat, linksbuiten of als aanvallende middenvelder, het lijkt allemaal weinig uit te maken. Tadic is vooral een garantie voor doelpunten en beslissende voorzetten.

Niet zo gek dus dat er snel interesse vanuit het buitenland kwam. De Servische aanvoerder heeft het echter vanaf het begin zo naar zijn zin gehad in Amsterdam, dat hij er nooit een geheim van heeft gemaakt absoluut niet meer weg te willen. Inmiddels is hij 33 jaar oud en aan zijn 4de seizoen bij Ajax bezig. Gezien zijn topconditie en het feit dat hij bijna iedere wedstrijd vanaf het begin tot het einde meedoet, lijkt hij nog lang niet van plan om te gaan stoppen. Daardoor zal Ajax ook de aankomende jaren nog veel plezier gaan beleven van zijn voetballende kwaliteiten.

Langdurige samenwerking

Dat Tadic het liefste zijn carrière bij Ajax wil afsluiten is eigenlijk sinds het begin van de samenwerking al duidelijk geweest. Ajax heeft hier handig gebruik van gemaakt en boodt de Servische aanvoerder al snel een langdurig contract aan. Daarbij spraken beide partijen direct de intentie uit om ook na de actieve loopbaan van de voetballer door te willen gaan met elkaar. Het plan is dat Tadic, nadat hij bepaald dat hij wil gaan stoppen, aan de club verbonden blijft als jeugdtrainer. Hij beschikt dan ook overduidelijk over het zogenaamde Ajax DNA en is daarmee een ideale vertegenwoordiger voor alles waar de club voor staat. Niemand zal daarom verbaasd geweest zijn toen duidelijk werd dat Tadic en Ajax nog lang met elkaar willen blijven samenwerken.

Al snel werd Tadic aanvoerder gemaakt, nadat Matthijs de Ligt vertrok naar Juventus. Er bleek een ware leider in hem te schuilen en hij weet precies wanneer hij de ploeg bij de hand moet nemen. Daarbij geldt hij als een echt rolmodel voor de jonge spelers in de selectie, met zijn ongekende werklust en professionaliteit. Er is vrijwel niemand anders die zo hard traint en leeft voor de sport. Als gevolg hiervan is Tadic zelden of nooit geblesseerd en mist hij vrijwel nooit een belangrijke wedstrijd. Hij is de laatste jaren naast aanvoerder uitgegroeid tot de rechterhand van trainer Erik ten Hag, zowel binnen als buiten het veld.

Indrukwekkende cijfers

De supporters zullen daarom een record als dit maar wat graag gunnen aan de aanvoerder. Het kan haast niet anders dan dat zowel de speler als de club de komende jaren nog heel veel plezier aan elkaar gaan beleven. Daarbij lijkt het zeker niet uitgesloten dat Ajax onder leiding van Dusan Tadic de prijzenkast nog veel verder aan zal gaan vullen. De onbetwiste aanvoerder weet namelijk precies wat er wordt gevraagd als het aankomt op titels pakken en succesvol zijn in Europees verband.