Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 jan 2020 om 16:01

Ajax begon vanmiddag aan de eerste officiële wedstrijd van de tweede seizoenshelft. Het spel kon zeker beter, maar de drie punten zijn binnen en de Amsterdammers lopen uit op AZ en PSV. Dušan Tadíc vond dat de eerste 15 minuten erg goed waren, maar dat het daarna een stuk minder werd: “Veel kleine dingen gingen mis en het was zeker niet onze beste wedstrijd. Vandaag was winnen het belangrijkste en dat is gebeurd maar het spel kan veel beter.”

De aanvoerder kende vandaag zelf ook niet zijn beste wedstrijd en miste toch een kansen, onder andere een pass van Babel die er zeker in kon: “Het was een goede wedstrijd samen met Ryan maar ik denk dat het beter gaat worden na een aantal wedstrijden.”