'Dusan Tadic en Ajax zijn akkoord over terugkeer in Amsterdam'

Tadic heeft bij Ajax getekend en het is nu wachten op Fenerbahçe", zo schrijft Sabuncuoglu. De Turkse transferspecialist, die eerder al als eerste met nieuws over Tadic kwam, meldt nu dat de Serviër daadwerkelijk op het punt staat terug te keren naar Ajax. Volgens hem is een comeback in Amsterdam dichterbij dan ooit.

Tadic beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe. De Turken willen alleen verlengen met spelers met een aflopend contract als ze kampioen worden. Met nog drie wedstrijden te spelen is de achterstand op Galatasaray acht punten en lijkt dat dus een utopie.