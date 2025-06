Dusan Tadic en Daley Blind terug naar Ajax? "Zij zijn fel tegen"

"Ajax heeft al vaker de wens uitgesproken om spelers in de ‘middencategorie’ aan te trekken; spelers van tussen de 23 en 28 jaar, die tegen of op de top van hun kunnen zitten en ook nog in waarde kunnen stijgen - zowel qua prestaties op het veld als financieel gezien", analyseert ESPN. "Vandaar dat er binnen de club verdeeldheid heerst over het terughalen van publiekslievelingen Dusan Tadic (36) en Daley Blind (35)."

"Rvc-lid Danny Blind zou voor de komst van het duo zijn, evenals adviseur Louis van Gaal, terwijl Directeur Voetbal Marijn Beuker en hoofdscout Kelvin de Lang – die juist gesteld zijn op innovatie binnen de club – naar verluidt fel tegen deze nostalgische terugkeer zijn. De kans is momenteel groter dat Blind of Tadic in een andere rol dan die van speler terugkeren bij Ajax", aldus het medium.