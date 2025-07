'Dusan Tadic heeft club gevonden en gaat miljoenen verdienen'

De deal tussen Tadic en de Servische topclub zou woensdagavond zijn afgerond. De voormalig aanvoerder van Ajax krijgt bij Rode Ster een jaarsalaris van twee miljoen euro, een bedrag dat met bonussen aanzienlijk kan oplopen. Eerder werd Tadic nog in verband gebracht met onder andere Benfica en Atlético Madrid.

De bonusstructuur in zijn contract is voornamelijk gericht op prestaties in de Champions League. Rode Ster treft volgende week Lech Poznan in de derde voorronde van het prestigieuze toernooi en hoopt Tadic nog voor die duels te registreren. Bij plaatsing voor de groepsfase ontvangt hij direct een bonus van 200.000 euro. Daarnaast levert elk behaald punt in de groepsfase hem nog eens 30.000 euro op.

Met de komst van Tadic versterkt Rode Ster de aanvalslinie aanzienlijk. Eerder wist de club ook al Marko Arnautovic aan zich te binden. De Oostenrijkse spits, die een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro ontvangt, zal samen met Tadic de voorhoede vormen van de ambitieuze Servische kampioen.