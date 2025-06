Dusan Tadic kondigt afscheid aan: "Dat betekende alles voor me"

Na twee jaar gaan Tadic en Fenerbahce weer uit elkaar. "Fenerbahçe zal altijd een speciale plek in mijn hart hebben. Ik ben mijn teamgenoten, de technische staf en iedereen die achter de schermen werkt enorm dankbaar: jullie steun en toewijding betekenden alles voor me", reageert de Servische aanvaller in een afscheidsbericht op Instagram. "Aan de fantastische fans: bedankt voor jullie passie, liefde en energie, elke wedstrijd weer."

De Turkse grootmacht had ook nog mooie woorden voor de 36-jarige Tadic. "Dankjewel Dusan, voor je elegantie, je spirit en je onwrikbare geloof in dit team. Je gaf het goede voorbeeld en vertrekt met eeuwig respect", klinkt het. Waar Tadic komend seizoen te bewonderen zal zijn is afwachten. De international wordt sterk gelinkt aan een terugkeer naar Ajax.