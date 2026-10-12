Dusan Tadic krijgt sneer na duel tegen Ajax: "Slijmerig gezever"
Willem van Hanegem heeft zich kritisch uitgelaten over Dusan Tadic. De columnist genoot dit weekend van Feyenoord, maar zag ook het duel tussen NEC en Ajax. Hij begrijpt dat de Serviër nog altijd een sterke band voelt met Ajax, maar heeft moeite met de manier waarop hij zich uitlaat over zijn huidige clubgenoten bij NEC.
Van Hanegem vindt het prima dat Tadic zijn liefde voor Ajax niet onder stoelen of banken steekt. Toch gaat de aanvaller volgens hem te ver door zich voorafgaand aan een uitwedstrijd zo lovend over de Amsterdamse club uit te laten en neerbuigend over zijn ploeggenoten te spreken. "Dat hij iets met Ajax heeft, weten we en dat mag ook. Ik was ook gewoon Feyenoorder in de tijden dat ik bij AZ en FC Utrecht speelde. Maar om dan voor een uitwedstrijd zo over Ajax te praten en zo neerbuigend over je eigen ploeggenoten van NEC te doen..."
Tot slot zegt de oud-international in zijn column in het Algemeen Dagblad: "Ik had gezegd: ‘Dusan, waarom ben je eigenlijk niet naar Ajax gegaan dan? Die wilden je niet hebben? Oké, ophouden nu dan met dat slijmerige gezever van je.’"
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Dusan Tadic krijgt sneer na duel tegen Ajax: "Slijmerig gezever"
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