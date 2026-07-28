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Dusan Tadic reageert: "Iedereen weet wat Ajax voor mij betekent"

Max
bron: NEC
Dusan Tadic
Dusan Tadic Foto: © Pro Shots

Ajax zit nog altijd in het hart van Dusan Tadic. De aanvaller werd maandagavond gepresenteerd bij NEC, maar ging nog wel in op de club uit Amsterdam. 

Na FC Groningen, FC Twente en Ajax begint Tadic nu aan zijn vierde Nederlandse club. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Veel mensen kennen me wel, zowel op het veld als daarnaast", vertelt hij bij zijn presentatie. "Ik ben een bekend gezicht hier. Ik vind het fijn om terug te zijn en voel me verbonden met Nederland. Dit is een beetje mijn tweede land."

Tadic sprak zich ook nog even uit over Ajax. "Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat ik een connectie heb met mijn voormalige clubs, vooral met Ajax. Iedereen weet wat Ajax voor mij betekent. Dat is belangrijk om te benadrukken, want die connectie zal er altijd blijven", benadrukt hij. "Maar nu ben ik bij NEC om mijn best te doen. Om te presteren, te winnen en prijzen te pakken. Ik ga alles doen voor deze club."

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De 37-jarige international genoot interesse van meer clubs, waaronder Ajax. De keuze viel uiteindelijk toch op Nijmegen. "Door de manier waarop NEC zich ontwikkelt, de manier waarop hier gewerkt wordt. En het project, hoe de club zich naar mij heeft gepresenteerd met coach Dick Schreuder, de directie met Wilco van Schaik en Marcel Boekhoorn. Zij gaven mij een goed gevoel, ik zag mezelf hier spelen."

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