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'Dusan Tadic staat voor sensationele terugkeer in de Eredivisie'

Joram
Dusan Tadic bij FK Vojvodina - Ajax
Dusan Tadic bij FK Vojvodina - Ajax Foto: © Pro Shots

Dusan Tadic staat voor een verrassende terugkeer naar de Eredivisie. De 37-jarige Serviër is dicht bij een akkoord met NEC, zo meldt Voetbal International.

De komst van Tadic leek aanvankelijk financieel lastig haalbaar voor de Nijmegenaren. Toch heeft de aanvaller vertrouwen gekregen in het sportieve plan van de club. Hoewel hij ook lucratievere mogelijkheden uit het buitenland had, kiest hij nu waarschijnlijk voor NEC.

Tadic is transfervrij nadat zijn contract bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten afliep. Vanuit het Midden-Oosten was er opnieuw belangstelling voor de ervaren aanvaller, maar NEC wist hem te overtuigen met het sportieve perspectief.

Trainer Dick Schreuder sprak onlangs met Tadic en legde zijn plannen uit. Ook technisch directeur Carlos Aalbers bevestigde eerder dat de club interesse had in de Serviër, al leek een transfer toen nog onwaarschijnlijk.

Het gerucht over een mogelijke overstap naar Nijmegen kreeg extra aandacht toen algemeen directeur Wilco van Schaik Tadic tijdens de loting voor de voorronde van de Champions League voor de grap het podium op vroeg. NEC presenteerde op dat moment echter Emre Mor als nieuwe aanwinst. Volgens de laatste ontwikkelingen meldt Tadic zich binnenkort in Nijmegen voor de medische keuring.

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