'Dusan Tadic tekent niet in Amsterdam, maar vindt andere club'

Dusan Tadic gaat wellicht een heel opvallende transfer maken. Ajax houdt de transfervrije aanvaller al lange tijd in de gaten.

Tadic is sinds een aantal dagen officieel transfervrij. De Servische aanvaller werd meermaals in verband gebracht met Ajax, terwijl een overstap naar de Griekse competitie ook een optie was. Nu lijkt FC Zürich zijn nieuwe club te gaan worden.

Het medium Fanatik schrijft dat FC Zürich een officieel bod heeft gedaan op Tadic. Tadic zou de optie overwegen, maar wil bedenktijd. Misschien hoopt de voormalig sterspeler van Ajax nog op een bod uit Amsterdam