Dusan Tadic terug naar Ajax? "Zou absoluut een reden kunnen zijn"

Dusan Tadic zet de deur voor een Ajax-terugkeer wagenwijd open nu bekend is geworden dat John Heitinga de nieuwe trainer wordt in Amsterdam. De routinier zou het mooi vinden om weer met hem samen te werken.

"De komst van John is absoluut een reden om eventueel terug te keren", zegt de voetballer in gesprek met De Telegraaf. Tadic vertrok bij Ajax omdat hij het niet eens was met de keuze van Sven Mislintat om Heitinga links te laten liggen en voor Maurice Steijn te kiezen. "Hoe Mislintat John behandelde, heeft me pijn gedaan en was voor mij een wake-up-call dat dit onder hem ook mij en ieder ander kon overkomen, want John ademde, dronk, at en sliep Ajax."

Tadic volgt zijn oude club nog altijd op de voet. Hij zag ook hoe de ploeg dit seizoen de titel vergooide in de slotfase van het seizoen. "Als je met nog vijf wedstrijden te gaan negen punten voor staat, dan moét je kampioen worden. En voetballend gezien, was het niet hoe Ajax hoort te spelen. Er zijn niet veel mensen die begrijpen hoe je Ajax-voetbal speelt, want dat is heel moeilijk. John loopt al zijn hele leven bij Ajax rond, dus hij weet het wél."

Of het daadwerkelijk tot een terugkeer van Tadic komt? De tijd zal het leren. "Ajax is Daley Blinds en mijn club. Dus staan we daar altijd voor open. We zullen zien hoe het loopt. Het allerbelangrijkste voor Ajax is dat John weer terug is."